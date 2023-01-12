Общество 12 января 2023, 11:40 Кинолог Владимир Голубев рассказал, чем для собак опасны долгие прогулки в мороз

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Зимой владельцы собак нередко стараются проводить больше времени с семьей на улице, предаваясь зимним забавам, но четвероногим это может грозить переохлаждением. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, в группе риска щенки, маленькие собаки, породы без шерсти, а также пожилые или больные животные. Для здоровой особи «в шубе» опасности обычно нет.

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«Новогодние праздники — это отличная возможность больше времени проводить на улице со своими четвероногими друзьями. Собаководам важно следить за состоянием собаки на прогулке, чтобы не допустить переохлаждения питомца», — сказал Владимир Голубев.

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На прогулке стоит обратить на следующие признаки, говорящие о том, что питомец замерз. Это переступание с лапы на лапу, бледные слизистые и озноб. Если владелец заметил у животного что-то из вышеперечисленного, нужно срочно вернутся в помещение, чтобы согреться.

Переохлаждение может быть очень опасным, привести к ампутации замерзших частей тела и даже смерти.