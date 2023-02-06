Общество 06 февраля 2023, 17:35 Кинолог Владимир Голубев объяснил, почему собакам категорически нельзя сладкое

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Собакам ни под каким предлогом нельзя давать сладости, потому что они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем четвероногих. Об этом ИА Nation News рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, теобромин, содержащийся в сладком, может оказывать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, сердце и даже на нервную систему питомца. Если это вещество накопится в организме животного, то последствия могут стать необратимыми.

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Симптомами отравления сладким являются сильная жажда, гипертония, гиперактивность и диарея со рвотой. Также нельзя собакам и лакомства с сахарозаменителем.

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