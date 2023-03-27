Общество 27 марта 2023, 17:26 Кинолог Владимир Голубев объяснил, каким собакам нельзя смотреть в глаза

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Домашние собаки нуждаются в зрительном контакте не меньше людей, а вот бездомным и агрессивным псам в глаза смотреть не стоит. Об этом «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, бездомная собака, которая не привыкла к постоянному контакту с человеком, может воспринимать пристальный взгляд в глаза как вызов. И тогда животное способно ответить и атаковать.

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«Если вы внезапно решили пристально начать смотреть в глаза бездомной собаке, то она воспримет это как признак желания вступить с ней в контакт с вашей стороны. Дальнейшие ее реакции будут зависеть от того, воспринимает ли она вас как угрозу или она сыта, спокойна и вы ей неинтересны», — объяснил Владимир Голубев.

Он добавил, что в зависимости от настроения собаки возможны три варианта развития событий. Животное или отведет глаза, или подожмет хвост и уйдет, или набросится. Так как реакцию предугадать невозможно, лучше не рисковать.

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