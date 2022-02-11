Кинолог Владимир Голубев объяснил, как решить проблему бездомных собак

Необходимо создать единую базу учета всех животных, а также вести просветительскую работу с владельцами домашних собак, чтобы сократить количество бездомных животных на улицах. Об этом РИАМО рассказал кинолог, глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Прежде всего нужно создать единую базу всех животных, чтобы определить их количество.

«Тогда можно будет уже обстоятельно говорить о других важных вопросах: проблеме бездомных животных, организации приютов и системы контроля за их содержанием», — пояснил кинолог.

Параллельно нужно вести просветительскую работу среди тех, кто планирует завести собаку, написал kp.ru. Будущие собаководы могли бы посещать специальные курсы, на которых им бы разъясняли трудности и ответственность воспитания собаки. Это сократило бы количество выброшенных на улицу животных.

«Чтобы только на первой стадии принятия решения отсекались те, кто не готов к животным. <…> Так мы дадим понять будущим собаководам, что питомец — это не игрушка, что идея завести собаку не основывается на сиюминутном хотении, это должно быть взвешенное и обдуманное решение», — заключил Голубев.