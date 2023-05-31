Общество 31 мая 2023, 16:44 Кинолог Уражевский предупредил о тепловом шоке у животных в летний зной

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснил, почему в летний зной ответственность за домашних животных у хозяев возрастает в несколько раз.

В жару собака может получить тепловой шок, который закончится гибелью животного.

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«Дело в том, что организм животных, в частности собак, устроен так, что они не потеют всем телом, а только языком и подушечками лап», — сказал кинолог.

Уражевский порекомендовал не оставлять собак в машине даже на минуту. Либо же, если нет возможности взять собаку с собой, необходимо включить в машине кондиционер или приоткрыть окно, резюмировал кинолог.