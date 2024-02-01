Общество 01 февраля 2024, 12:30 Кинолог Уражевский предупредил, что запрет на ввоз кормов Hill’s лишит россиян большой доли лечебной продукции

Читать 360tv в

Президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что с 6 февраля ввоз корма для домашних животных компании Hill’s в Россию будет приостановлен. По его словам, россияне лишатся большой доли лечебной продукции.

«Надеюсь, это не политика. Категорично убирать с рынка не стоило бы. Корм достаточно дорогой, на рынке в России он занимал достаточно большое место», — сказал эксперт.

Реклама

Он также добавил, что отечественные производители пока не смогли заполнить нишу ветеринарных кормов.

Ранее СМИ писали, что в корме для кошек Hill’s Science Plan производитель заменял мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости.