Общество 28 ноября 2023, 15:01 Кинолог Уражевский посоветовал промывать лапы собак от реагентов зимой

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Реагенты на тротуарах и улицах могут серьезно повредить лапы собак, после прогулки их необходимо тщательно промыть теплой проточной водой. Об этом сообщил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, владельцам маленьких и средних собак лучше перенести питомцев через тротуар на руках. При прогулках с большими собаками стоит заранее продумать маршрут, лучше всего подойдет парк.

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Если же собака все-таки повредила лапы, их следует обработать специальными средствами, отметил кинолог.