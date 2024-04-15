Общество 15 апреля 2024, 10:40 Кинолог Уражевский порекомендовал делать щенкам прививку от аденовируса

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что аденовирус у собак — достаточно распространенное заболевание. В питомнике, когда заболевает один щенок, начинают болеть все. Специалист призвал делать прививку от этой болезни.

«Это достаточно проблемное заболевание, особенно для питомников. <…> Чтобы щенок не заболел, лучше делать прививку от аденовируса, она защищает», — сказал Уражевский.

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В группе риска, как пояснил кинолог, находятся молодые, возрастные и ослабленные собаки. При аденовирусе у животного начинает идти слизь из носа и возникают частые позывы кашля.