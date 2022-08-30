Кинолог Уражевский оценил идею изменить правила перевозки животных в авто

Перевозка собак в переноске в машине имеет свои плюсы, однако не всякую собаку получится поместить в переноску. Об этом в разговоре с RT напомнил глава Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, комментируя предложение депутата Госдумы Хамзаева о конкретизации правил перевозки животных в автомобиле.

«Здесь двоякая ситуация. Дело в том, что прежде чем принять любой закон, к его рассмотрению нужно подойти и творчески, и объективно… Действительно, Союз кинологических организаций рекомендует перевозить собак в переносках. Но это может носить только рекомендательный характер», — считает кинолог.

Он отметил, что в транспортировке собаки в переноске есть свои плюсы, например, она не отвлекает водителя и не может спровоцировать ДТП. Однако собак крупных пород перевозить в переноске не всегда возможно.

«Переноски для крупных собак есть. Но, во-первых, они не помещаются во многие автомобили, а во-вторых, они очень дорогие… К тому же есть многие породы, которые действительно не переносят [подобной транспортировки], для них это стресс», — рассказал Уражевский.