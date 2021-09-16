Кинолог Уражевский назвал лучший способ поиска потерявшейся собаки

Почти неделю искали в аэропорту Домодедово сбежавшую из переноски собаку Еву. В итоге ее удалось найти с помощью толстовки хозяйки. Поиск по запаху — это лучший и самый действенный вариант, рассказал «360» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По словам эксперта, именно с помощью своего чутья животные сами также могут находить своих хозяев и путь домой.

Уражевский объяснил, что у собак очень много носовых рецепторов, их уникальное обоняние помогает при поиске потерявшихся людей и при поисково-спасательных операциях, например, при разборе завалов.

«Собаки плохо видят, но у них прекрасное чутье, поэтому лучший способ — это поиск именно по запаху», — сказал специалист, объясняя, почему Еву удалось поймать с помощью толстовки хозяйки.

По его мнению, инцидент с побегом собаки произошел в большей степени из-за плохой переноски. Чтобы такие случаи не повторялись, важно использовать нормальные клетки от хороших производителей.

«Проблема вся в клетках. Собаки могут разгрызать их, открывать замки. Надо исключать этот фактор. Поэтому переноски должны быть прочными, крепкими. Не использовать самодельные, непонятно из чего сделанные», — заключил он.

Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку Еву нашли почти через неделю поисков. По словам Екатерины, поймать Еву удалось с помощью толстовки. Одежду передали сотрудникам аэропорта, которые занимались розыском питомца.