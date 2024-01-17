Общество 17 января 2024, 17:40 Кинолог Уражевский назвал идентификацию собаки по носу идеей будущего

Читать 360tv в

Российские специалисты запустили Telegram-бота, который позволяет идентифицировать потерявшуюся собаку по фотографии ее носа. В беседе с ИА НСН проект прокомментировал президент Союза кинологических ассоциаций РФ Владимир Уражевский.

Он напомнил, что породистые животные в случае пропажи находятся за минуту благодаря чипированию.

Реклама

«Идея прекрасная, за этим есть будущее. Но сегодня, к сожалению, это безрезультативно», — высказался эксперт.

По его словам, соответствующая система могла бы помочь только владельцам беспородных питомцев, однако механизм коммуникации пока не выстроен.