Общество 24 июля 2023, 18:25 Кинолог Уражевский напомнил о важности обустройства комфортной городской среды для собак

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Крайне важно обеспечить города комфортной средой для выгула и дрессировки собак. Об этом RT рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По его данным, у трети российских семей есть животные, в большинстве случаев речь идет о собаках. Поэтому было бы правильно организовать как можно больше специальных площадок, где можно будет с ними заниматься. Помимо очевидной пользы в том, что это повысит безопасность, есть и другие причины. В частности, люди, как взрослые, так и дети, будут больше времени проводить на свежем воздухе.

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