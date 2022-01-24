Кинолог Рытикова предположила, в чем причина участившихся нападений собак на людей

Кинолог Людмила Рытикова в разговоре с «Ридусом» предложила способ избежать нападений собак на людей. По ее мнению, агрессивных животных нужно не выпускать после стерилизации, а содержать в приютах «пожизненно».

По мнению кинолога, сейчас законы не соблюдаются, и животных отлавливают гораздо меньше, чем пишут в отчетах.

«Причину всего происходящего я вижу в коррупции. Представьте: собак нужно не просто отловить, а закупить и сделать им прививки, стерилизовать, повесить на ухо бирку, а потом еще выпустить. Агрессивных животных предписано содержать в приютах до их естественной смерти, это колоссальные средства. Вот поймали 10 собак, а в отчетности написали 110, и это очень сложно проверить», — сказала Рытикова.