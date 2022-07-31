Кинолог развенчал мифы о крупных собаках

Распространенные мифы о крупных собаках часто придумывают люди, которые никогда не имели дома питомцев, заявил РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. О характере животного нельзя судить только по размеру.

«Это неправильно — рассуждать о характере или привычках питомцев, ориентируясь только на их размеры. Правда лишь в том, что от размера собаки не зависит ее поведение или отношение к человеку», — пояснил Голубев.

Многое в характере собаки зависит от грамотного подхода к ее воспитанию. Ответственность за поведение питомца всегда лежит на его хозяине, заявил кинолог.

Крупная собака может напугать своими размерами, однако выгуливать в наморднике по закону обязаны лишь владельцы особо опасных пород собак. Из распространенных в этот список входит булли, бульдог, северокавказские овчарки, всего в перечне 12 пород, а также их метисы и гибриды.

Крупные собаки прекрасно уживаются в семьях с детьми, в квартирах. Главное, считает кинолог, правильно подобрать породу и воспитать питомца.