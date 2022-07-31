Кинолог развеял мифы о крупных породах собак

Собаки крупных пород не опасны для детей и необязательно требуют большой территории для содержания. Этот и другие мифы в беседе с РИА «Новости» развеял президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Мифы о крупных собаках зачастую придумывают те, кто никогда не имел в доме животных. Это неправильно — рассуждать о характере или привычках питомцев, ориентируясь только на их размеры», — подчеркнул он.

По его словам, высота собаки в холке никак не соотносится с ее отношением к людям и другими особенностями поведения. Он отметил, что характер такого питомца напрямую зависит от воспитания. И ответственность за поведение собаки несет только хозяин.

Голубев сказал, что психологически здоровые собаки крупных пород могут спокойно гулять без намордника. Этот предмет амуниции пригодится только для поездок на общественном транспорте. Также намордник можно предложить собакам, которые активно подбирают с земли, проявляют зооагрессию или относятся к потенциально опасных пород собак. К ним относятся акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог, булли кутта, бэндог, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказские собаки, волко-собачьи гибриды и волкособы, а также гибриды и метисы этих пород. Таких питомцев рекомендуется выгуливать только на специально огороженных территориях.

Также кинолог отметил, что крупные породы собак можно брать в семью с детьми. Однако стоит смотреть на особенности племенного характера. Таким владельцам подойдет в меру активные и человекоориентированные породы.

Голубев отметил, что высота собаки в холке не говорит о ее хороших охранных качествах. В этом вопросе также стоит обращать внимание на особенности породы, а не на размер питомца.