Кинолог рассказал о полезных и не очень аксессуарах для собаки

При покупке аксессуаров для собаки нужно выбирать функциональные вещи, советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. От страз и бантиков пользы не будет, при этом питомец может травмироваться, если попробует украшения на зуб или проглотит их.

«Поводок и ошейник — это необходимые полезные вещи. Если хозяин хочет их приукрасить стразами или бантиками, не будет ничего страшного, но практической пользы от таких аксессуаров нет», — сказал кинолог РИА «Новости».

Он также составил список необходимых аксессуаров. Это ошейник, поводок и намордник, миски для воды и еды, лежанка для отдыха и гигиенические принадлежности — щетки, шампунь, инструменты для тримминга (выщипывания шерсти у некоторых пород), когтерезы и зубная щетка.

Любителям шопинга специалист советует приобрести для пса дождевик, непромокаемую ветровку или свитер. В этой одежде можно отправляться на прогулки в холодную, дождливую и ветреную погоду.

«Также будет полезным приобрести удобную обувь для прогулок зимой: она защитит собаку от реагентов и травм», — добавил собеседник.

Голубев отметил, что любовь хозяина питомец почувствует через заботу, внимание, занятия и ежедневные прогулки, а не через новые покупки.