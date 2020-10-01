Кинолог рассказал о лучших породах собак-компаньонов для пожилых людей

По данным радиостанции «Комсомольская правда», он назвал такие породы, как пекинес, чихуахуа, японский хин, русская цветная болонка и кавалер кинг чарльз спаниель.

По словам эксперта, эти собаки легко адаптируются к любым условиям. Кроме того, они не нуждаются в долгих прогулках.