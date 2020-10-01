Кинолог рассказал о лучших породах собак-компаньонов для пожилых людей
Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие породы собак лучше всего подходят для роли компаньонов пожилым людям. Об этом сообщило агентство «Москва».
По данным радиостанции «Комсомольская правда», он назвал такие породы, как пекинес, чихуахуа, японский хин, русская цветная болонка и кавалер кинг чарльз спаниель.
По словам эксперта, эти собаки легко адаптируются к любым условиям. Кроме того, они не нуждаются в долгих прогулках.