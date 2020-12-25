facebook_pixel
    25 декабря 2020, 18:18

    Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с бездомными собаками

    Алена Макаренко

    Люди чаще сами же провоцируют нападение бродячих собак. Об этом рассказала кинолог Ирина Федорова, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Кинолог рассказал, как вести себя при встрече с бездомными собаками

    Например, животные воспринимают резкие движения руками как угрозу.

    «Если вы идете со своей собакой и видите вдалеке стаю собак, лучше уйти с их пути, не попадаться на глаза», — посоветовала кинолог.

    Однако многое также зависит и от самих собак. Их может спровоцировать все что угодно. Некоторые животные испугаются взмахов палкой, другие воспримут их как сигнал к нападению.

    Газовый баллончик не действует на четвероногих так же, как на людей. Они не почувствуют боли из-за адреналина, даже если на них будет надет электроошейник. А ультразвуковые средства принесут больше эффекта, но их необходимо постоянно носить на шее или в кармане, отметило ИА Nation News.

    «Элементарно, если взять электроошейник. По факту это принцип электрошокера. Собаку дрессируют при помощи электроошейника, а в дальнейшем — на прогулках: выставляют уровень, чтобы собаке было не больно, а некомфортно», — рассказала Федорова.

    На максималке собака почувствует боль, даже может получить ожог. Однако во время нападения со стороны другой собаки она будет сама «кого-то рвать, на адреналине она не почувствует боли».