Общество 09 декабря 2022, 11:06 Кинолог рассказал, как успокоить собаку во время запуска фейерверков Кинолог Александр Малиновский: стоит дать питомцу успокоительное РИА «Новости»

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Новогодние фейерверки являются незаменимым атрибутом для большинства россиян при праздничных гуляньях. Однако владельцам собак стоит очень внимательно отнестись к моменту, когда все вокруг будут запускать салюты, сообщил кинолог Александр Малиновский Пятому каналу.

Практически все наши четвероногие друзья очень боятся шума от залпов салюта. Хозяин может помочь своему питомцу максимально комфортно пережить этот период, если незадолго до праздника будет давать ему успокоительное средство.

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По данным сайта «Аргументы и факты», во время выгула на собаку обязательно нужно надеть поводок, потому что из-за резкого звука от хлопушек и петард питомец может рвануть от хозяина в неизвестном направлении.

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По мнению кинолога, целенаправленно приучить собаку к громким звукам никак невозможно — реакция зависит от степени устойчивости нервной системы конкретно каждого питомца.