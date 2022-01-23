Кинолог рассказал, как спастись от стаи собак

При встрече со сворой бродячих собак нельзя провоцировать агрессию. Лучше всего сменить маршрут, чтобы обойти животных. Об этом рассказала кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.

«Стая тесно связана с понятием „территория стаи“ — это та территория, которая позволяет выживать данному сообществу животных, и имеет для них большую ценность, и по этой причине ими охраняется», — пояснила Стернина Пятому каналу.

Она добавила, что лающие, но не нападающие собаки, являются «пограничниками». Эти животные предупреждают чужаков о начале своей территории. В этом случае лучше всего обойти свору, выбрав другую дорогу. Если продолжить идти, то псы могут броситься в атаку.

«Первое, что мы должны сделать — обеспечить себе защиту со спины: настоящая атака идет сзади, а все что спереди — это, как правило, отвлекающие маневры», — отметила кинолог.

По словам Стерниной, нельзя провоцировать агрессию. Это значит, что нельзя махать руками и ногами, а также кричать и смотреть собакам в глаза. При подобных ситуациях можно прибегнуть к командам: «Фу!», «Нельзя!», «Стоять!», «Стой!», «Место!». Еще можно кинуть стае куртку или зонт, чтобы собаки переключились на эту вещь.