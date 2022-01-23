Кинолог рассказал, как спастись от стаи собак
Кинолог Стернина рассказала, как спастись от своры собак
При встрече со сворой бродячих собак нельзя провоцировать агрессию. Лучше всего сменить маршрут, чтобы обойти животных. Об этом рассказала кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.
«Стая тесно связана с понятием „территория стаи“ — это та территория, которая позволяет выживать данному сообществу животных, и имеет для них большую ценность, и по этой причине ими охраняется», — пояснила Стернина Пятому каналу.
Она добавила, что лающие, но не нападающие собаки, являются «пограничниками». Эти животные предупреждают чужаков о начале своей территории. В этом случае лучше всего обойти свору, выбрав другую дорогу. Если продолжить идти, то псы могут броситься в атаку.
«Первое, что мы должны сделать — обеспечить себе защиту со спины: настоящая атака идет сзади, а все что спереди — это, как правило, отвлекающие маневры», — отметила кинолог.
По словам Стерниной, нельзя провоцировать агрессию. Это значит, что нельзя махать руками и ногами, а также кричать и смотреть собакам в глаза. При подобных ситуациях можно прибегнуть к командам: «Фу!», «Нельзя!», «Стоять!», «Стой!», «Место!». Еще можно кинуть стае куртку или зонт, чтобы собаки переключились на эту вещь.