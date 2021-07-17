Кинолог рассказал, как правильно выбрать породу собаки

Перед покупкой собаки нужно определиться, зачем в семье нужен питомец и сколько времени получится ему уделять. Нюансами выбора породы в беседе с «РИА Новости» поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Собака может быть нужна как компаньон для прогулок, для охраны, для участия в выставках или просто для уютных вечеров. Перед покупкой щенка нужно решить, какие обязанности будет выполнять питомец в новом доме.

«Дело в том, что нельзя забывать о функции, для выполнения которой создавалась порода. Не нужно заводить басенджи, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице», — сказал Голубев.

Кинолог отметил, что для малоактивных людей, которые любят полежать на диване, лучший выбор — мопс. Для тех, кто хочет много заниматься с собакой и обучать ее трюкам, больше подойдут бордер-колли или австралийская овчарка. Хозяину-спортсмену компанию в тренировках может составить хаски, которой очень нужны сильные нагрузки.

Важно учитывать и наличие в семьи маленьких детей. Ребенок дошкольного возраста еще не в силах понять, насколько аккуратно нужно обращаться, например, с левреткой. Хрупкие породы лучше выбирать тем родителям, чьи дети уже немного подросли. Нужно правильно оценить и условия содержания собаки. Вряд ли огромному сенбернару будет комфортно в квартире-студии.

Выбор породы зависит от многих факторов. Но даже уже определившись, лучше не спешить с покупкой. По словам кинолога, желательно сначала побывать на выставках, пообщаться с хозяевами собак и узнать у них все нюансы.

Кинологи рассказали, как помочь собакам пережить жару. Нельзя выходить с питомцем на самый солнцепек, а также оставлять ему недостаточное количество воды. При первых признаках теплового удара нужно обратиться к ветеринару.