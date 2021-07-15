Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару

Собаки из-за жаркой погоды могут получить тепловой или солнечный удары. Как этого избежать и как помочь животному легче перенести жару в беседе с «РИА Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, в жаркие дни нужно особенно внимательно следить за состоянием питомца. Необходимо обеспечить собаку холодной водой, а остатки пищи ни в коем случае нельзя оставлять в миске надолго. Иначе еда может испортиться, и животное отравится.

«Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда», — сказал Голубев.

Помещение, где находится собака, необходимо чаще проветривать. Окна лучше занавесить плотными шторами, чтобы на питомца не попадали прямые солнечные лучи. А вот с кондиционерами нужно быть аккуратнее: в квартире не должно быть слишком холодно, иначе можно застудить животное.

Из-за жары у собак может начаться сильная линька, и нужно чаще их вычесывать. Под открытым солнцем гулять не рекомендуется, особенно по раскаленному асфальту: животное может обжечь лапы. Лучше не выходить на улицу в самый солнцепек.

Если у питомца появилась тошнота, он перестал реагировать на хозяина, а дыхание затруднилось — нужно оказать первую помощь. Сначала необходимо убрать собаку с жары, перенести ее в холодное помещение или хотя бы в тень. Потом нужно измерить температуру тела животного: если она достигла 40 градусов, это может быть критично. Нужно срочно обратиться к ветеринарам, а до этого смочить живот и лапы холодной водой.

В среду, 14 июля, температура воздуха в Москве повторила рекорд 1951 года. Столбик термометра поднялся до 34,1 градуса.