Кинолог рассказал, как обучить собаку базовым командам

Самая важная команда — «Фу!» или «Нельзя!». Ее нужно подавать строгим и громким голосом, когда пес делает что-то нежелательное. «Возможно, придется воздействовать резким рывком поводка, если собака игнорирует вашу команду», — советует кинолог. Когда собака прекратила делать запрещенные вещи, ее нужно похвалить.

Второй по важности командой является «Дай!» или «Отдай!». Животное должно отдать хозяину то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой. Когда пес потянул ее, хозяин говорит «Дай!» и ждет, пока питомец не ослабит хватку и захочет отпустить игрушку. За это он заслуживает похвалы. «Не тяните предмет на себя, иначе животное будет еще больше сопротивляться и запомнит, что нужно только тянуть», — отмечает Голубев.

Следующие базовые команды — «Ко мне!» и «Рядом!». Первая пригодится, если нужно отвлечь внимание животного от раздражителя во время прогулки. Команду «Рядом!» должна знать собака, с которой ездят в общественном транспорте.

Наконец, еще одна важная команда — «Стоять!». Она поможет, когда нужно остановить питомца — уберечь от конфликтов с другими собаками, столкновения с автомобилем или велосипедистом. При правильном выполнении команды животное должно сразу же остановиться и не менять позы.

За четкое выполнение команд Голубев советует не только хвалить собаку, но и угощать ее лакомством.