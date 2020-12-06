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    06 декабря 2020, 03:51

    Кинолог рассказал, как обучить собаку базовым командам

    Кирилл Фролов

    Собака, которую выводят на прогулки, должна знать пять базовых команд. При обучении необходимо поощрять питомца, рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
    Кинолог рассказал, как обучить собаку базовым командам

    Самая важная команда — «Фу!» или «Нельзя!». Ее нужно подавать строгим и громким голосом, когда пес делает что-то нежелательное. «Возможно, придется воздействовать резким рывком поводка, если собака игнорирует вашу команду», — советует кинолог. Когда собака прекратила делать запрещенные вещи, ее нужно похвалить.

    Второй по важности командой является «Дай!» или «Отдай!». Животное должно отдать хозяину то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой. Когда пес потянул ее, хозяин говорит «Дай!» и ждет, пока питомец не ослабит хватку и захочет отпустить игрушку. За это он заслуживает похвалы. «Не тяните предмет на себя, иначе животное будет еще больше сопротивляться и запомнит, что нужно только тянуть», — отмечает Голубев.

    Следующие базовые команды — «Ко мне!» и «Рядом!». Первая пригодится, если нужно отвлечь внимание животного от раздражителя во время прогулки. Команду «Рядом!» должна знать собака, с которой ездят в общественном транспорте.

    Наконец, еще одна важная команда — «Стоять!». Она поможет, когда нужно остановить питомца — уберечь от конфликтов с другими собаками, столкновения с автомобилем или велосипедистом. При правильном выполнении команды животное должно сразу же остановиться и не менять позы.

    За четкое выполнение команд Голубев советует не только хвалить собаку, но и угощать ее лакомством.