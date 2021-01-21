Кинолог рассказал, как можно без вреда сэкономить на содержании собаки

Экономить на питании точно не надо. Если корм составляет внушительную статью расходов, его можно заменить на более бюджетную линейку этой же марки или задуматься об оптовых закупках. Тогда удастся минимизировать риск возникновения аллергии и расстройства кишечника. А заменять привычный рацион на некачественную продукцию нельзя. В противном случае у питомца начнутся проблемы со здоровьем.

Также кинолог предложил отказаться от ненужных аксессуаров — бантиков, украшений и костюмов.

Главное правило экономного хозяина — время от времени показывать питомца ветеринару, написал «МИР 24». В таком случае удастся предупредить развитие серьезных болезней. Кроме того, собаку нужно вакцинировать и регулярно обрабатывать от паразитов.

Голубев посоветовал отдавать предпочтение несладким и некрахмалистым продуктам, отказаться от быстроусвояемых углеводов. Он также напомнил, что остатки обеда человека не подходят питомцу.