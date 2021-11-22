Кинолог рассказал, чем собака может отравиться дома

Кинолог, глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА «Новости», что делать владельцам собак, чтобы животное не отравилось дома. Он назвал продукты и растения, которые могут быть опасны для собаки.

«Иногда мы просто не задумываемся о том, что в доме могут быть опасные для собаки продукты или растения. Чтобы избежать неприятностей, внимательно изучите всю бытовую химию, растения и другие продукты, которые могут навредить собаке, если она попытается их разгрызть или съесть», — сказал Голубев.

Навредить животному могут, например, некоторые виды цветов: ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень. Из продуктов собаке могут навредить орехи, изюм, шоколад, а также еда, приправленная луком и чесноком.

Все это лучше держать в месте, куда животное не может добраться, отметила «Газета.ru». Если собака все же съела что-то опасное, необходимо напоить ее водой и дать сорбент, после чего немедленно обратиться к ветеринару.