Кинолог раскрыл секреты долгой и счастливой жизни собаки

Жизнь собаки можно продлить, если тщательно следить за ее питанием, много гулять и не экономить на походах к ветеринару. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«На самом деле нет никаких специальных приемов, важно просто ответственно подходить к владению собакой, не кормить ее остатками обеда, следить за ее самочувствием, по рекомендации ветеринарного врача добавлять необходимые витамины и почаще заниматься дрессировкой на открытом воздухе», — сообщил Голубев.

Еда с хозяйского стола может существенно навредить здоровью питомца. Многие привычные человеку продукты категорически нельзя давать собаке, а кости могут привести к летальному исходу.

«Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите любимца с вашего стола», — предостерег кинолог.

Отсутствие полноценных прогулок и дрессировок тоже может отрицательно сказаться на здоровье питомца. Совместные тренировки помогают развивать эмоциональную связь между собакой и хозяином, подчеркнул Голубев. А вот отсутствие правил может сократить жизнь животного из-за эмоционального стресса. Также кинолог напомнил о важность профилактики заболеваний — необходимо обращать внимание на поведение собаки, состояние шерсти, глаз и ушей.