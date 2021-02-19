Кинолог поделился планом действий при встрече с агрессивной бродячей собакой

Кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, как нужно себя вести при встрече с агрессивной бродячей собакой. Специалист посоветовал избегать мест, где обитают своры псов, написал портал «Ридус».

«Если вы знаете, что где-то живет свора собак, не ходите там, особенно вечером и в одиночку, обходите это место. Если вам все-таки нужно там пройти, и другой дороги нет, дождитесь других людей и идите вместе с ними большой группой. На группы нападают реже, чем на одиночек. При нападении старайтесь не двигаться, потому что движение провоцирует собак», — пояснил эксперт.

Он отметил, что от животных нельзя «откупаться» лакомствами. Из-за этого псы будут думать, что их теперь должен кормить каждый прохожий. Собаки начнут лаять и требовать еду. Напуганный человек как правило демонстрирует страх своими жестами, что провоцирует животное на нападение.

Если избежать укуса не удалось, нужно сделать прививки от бешенства. Кроме этого, важно засвидетельствовать факт нападения. В крайних случаях необходимо обращаться в суд.