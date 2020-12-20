Кинолог поделился лайфхаками воспитания собак

«Прежде чем заводить собаку, человек в первую очередь должен выбрать породу и все про нее прочитать, так как от этого многое зависит. Очень часто берут собак, думая, что это будет некая диванная игрушка, а воспитание многих пород нужно начинать с двухмесячного возраста щенка, не напрягая животное, но при этом воспитывая», — отметила она.

После того как определились с породой, необходимо узнать все про питание и особенности ухода. Ирина Федорова рассказала, что владелец собаки должен уметь чистить зубы четвероногому, потому что это одна из важнейших гигиенических процедур. Ветврачи советую наносить зубную пасту на любимые резиновые игрушки, которые животное постоянно грызет.

Если приобретенный щенок описал на ковер, то с пятном и с запахом справится белый столовый уксус и пищевая сода. Сначала на испорченную зону нужно налить немного неразбавленного уксуса, затем посыпать содой и закрыть ее пластиковым контейнером на несколько дней.

Если собака при приеме пищи глотает еду, а не жует, то нужно отучить ее от этой привычки, иначе в будущем возникнут проблемы с пищеварительной системой. Чтобы заставить пса принимать пищу правильно, кинолог предложила класть теннисный мяч в миску, так собака будет есть медленнее.

Если собака заболела, а таблетки принимать не хочет, стоит спрятать лекарство в шарики из мясного фарша и кидать их, чтобы собака ловила на лету. Сначала нужно кинуть несколько фрикаделек без таблетки, а последнюю — с препаратом.