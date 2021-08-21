Кинолог перечислил правила поведения при встрече с бродячими собаками

При встрече с бродячей собакой или целой стаей нужно безотлагательно обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить псов для помещения в приют, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кроме того, следует передать данные в органы государственного ветеринарного надзора.

В беседе с РИА «Новости» кинолог призвал россиян не кормить и не согревать собак, обустраивая теплые будки, поскольку эти действия только усугубляют проблему. Собаки привыкнут к этой территории и станут считать ее своей, они будут нападать на чужаков.

«Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — отметил специалист.

Голубев подчеркнул, что лучше всего добиться отлова животного и его помещения в приют. В этом случае у собаки появится место жительства и еда. Также справится с проблемой бродячих стай позволяет программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат».

«Не оставляя ситуацию с нахождением безнадзорных животных без внимания, вы не только помогаете животному, вы также помогаете обезопасить общество от возможной агрессии со стороны бездомных стай», — объяснил кинолог.

Также кинолог попросил россиян перечислять средства только проверенным приютам для животных, чтобы деньги не попали к мошенникам.

Если собаки странно себя ведут — кусают свой хвост или трут морду о ковер, часто моргают, — значит нужно обратить внимание на их здоровье. Собаки могут кусать себя за хвост, если у них что-то болит или завелись насекомые. Постоянное прищуривание или моргание может означать воспаление глаз. Нетипичное агрессивное поведение тоже указывает на боль.