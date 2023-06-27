Общество 27 июня 2023, 18:53 Кинолог Орлова рассказала, что во время жары не стоит обливать собаку водой

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Тренер и методист кинологического центра, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова в разговоре с изданием «Аргументы и факты» сообщила, что во время жары ни в коем случае нельзя обливать собаку водой.

Любое животное, по ее словам, само адаптируется к летней погоде. Кроме того, собак, которые генетически предрасположены к пушистости, не стоит слишком коротко стричь. В таком случае животное может получить ожог, написал RT.

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Орлова порекомендовала проводить с собакой больше времени в тени и обеспечить животному постоянный доступ к воде.