    01 июня 2020, 14:14

    Кинолог опроверг возможность массового использования собак для выявления COVID-19

    Анастасия Кременчугская

    Ирина Швец, член президиума Российской кинологической федерации, в беседе в ИА Nation News прокомментировала заявление финских ученых о том, что собаки смогут выявлять людей с коронавирусной инфекцией.

    По словам кинолога, собаки способны многое определять при помощи своего обоняния, а любое отклонение от нормы обладает своим запахом.

    «Другой разговор — вы можете не выспаться, быть на взводе, испытывать стресс по какому-нибудь поводу; вы можете быть с месячными, вы можете быть беременной, и все это меняет физиологию вашего организма и меняет запах. Поэтому говорить, что собаки могут диагностировать заболевание, не приходится», — объяснила Швец.

    Она заявила, что собак вряд ли смогут использовать для выявления больных COVID-19. Она объяснила свою позицию тем, что вирус — это РНК, и он не пахнет. Запах исходит от человека, у которого в результате того, что это РНК куда-то внедрилась и нарушила какие-то физиологические процессы, изменился его запах.

    Напомним, ранее финские ученые заявили, что собаки могут с помощью обоняния определять больных коронавирусом, что было подтверждено опытным путем.