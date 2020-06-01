Кинолог опроверг возможность массового использования собак для выявления COVID-19

По словам кинолога, собаки способны многое определять при помощи своего обоняния, а любое отклонение от нормы обладает своим запахом.

«Другой разговор — вы можете не выспаться, быть на взводе, испытывать стресс по какому-нибудь поводу; вы можете быть с месячными, вы можете быть беременной, и все это меняет физиологию вашего организма и меняет запах. Поэтому говорить, что собаки могут диагностировать заболевание, не приходится», — объяснила Швец.

Она заявила, что собак вряд ли смогут использовать для выявления больных COVID-19. Она объяснила свою позицию тем, что вирус — это РНК, и он не пахнет. Запах исходит от человека, у которого в результате того, что это РНК куда-то внедрилась и нарушила какие-то физиологические процессы, изменился его запах.

Напомним, ранее финские ученые заявили, что собаки могут с помощью обоняния определять больных коронавирусом, что было подтверждено опытным путем.