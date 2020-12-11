Кинолог объяснил, зачем собакам нужна одежда зимой

Зимой в умеренном климате одежда на улице может понадобиться только мелким короткошерстным и гладкошерстным породам собак. например, для той-терьера или чихуахуа. Другие собаки не нуждаются в утеплении. Тем не менее костюмы важны даже для них.

«Одежда для крупных и длинношерстных собак — это скорее попытка хозяев обеспечить свой комфорт, чтобы меньше мыть питомца после прогулки, например, не отмывать его грязный живот и лапы», — рассказала кинолог Ирина Швец.

Также одежда спасает собаку от соли и реагентов на улицах. Различные химические вещества вредны для собаки. Они могут вызвать у питомца раздражение на коже, аллергию и дерматит.

«Например в Сибири нет такого фанатизма по части реагентов, в связи с этим там нет такого большого количества собак, которые гуляют в комбинезонах. Потому что чистый снег не оказывает отрицательного влияния на организм животного», — объяснила специалист.

Если пса сильно трясется, не стоит переживать и сразу же покупать теплый костюм. У собаки температура тела выше, чем у человека на три-четыре градуса, поэтому она не мерзнет. Кинолог говорит, что четвероногого может трясти из-за нервов.

«Это вопрос скорее здоровья и психики собаки, чем необходимости одежды», — добавила Швец.

Если есть возможность долго гулять с собакой за городом, то острая необходимость в покупке комбинезонов и обуви отпадает.