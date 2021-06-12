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    12 июня 2021, 04:31

    Кинолог объяснил, с какими собаками нельзя гулять в жару

    Дарья Бунякова

    Далеко не все собаки могут переносить жаркую погоду. На солнце лучше не выгуливать питомцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

    Кинолог объяснил, с какими собаками нельзя гулять в жару

    По словам кинолога, воздействие высоких температур может ухудшить состояние здоровья собаки. Во время жары стоит уменьшить физические нагрузки для всех собак.

    «Но есть такие питомцы, для которых любые нагрузки в жару могут быть опасны. С особым вниманием нужно относиться к собакам с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также к собакам крупных и гигантских пород», — пояснил Голубев РИА «Новости».

    Он добавил, что лучше не выводить на улицу в такую погоду беременных питомцев, а также щенков и пожилых собак. Всем этим животным жара противопоказана.

    Некоторые хвостатые при высоких температурах становятся вялыми, часто дышат и пью много воды. Но бывает и так, что собака никак не показывает, что ей жарко. Кинолог призвал летом быть особенно внимательными к своим питомцам и беречь их от палящего солнца.