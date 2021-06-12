Кинолог объяснил, с какими собаками нельзя гулять в жару

Далеко не все собаки могут переносить жаркую погоду. На солнце лучше не выгуливать питомцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, воздействие высоких температур может ухудшить состояние здоровья собаки. Во время жары стоит уменьшить физические нагрузки для всех собак.

«Но есть такие питомцы, для которых любые нагрузки в жару могут быть опасны. С особым вниманием нужно относиться к собакам с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также к собакам крупных и гигантских пород», — пояснил Голубев РИА «Новости».

Он добавил, что лучше не выводить на улицу в такую погоду беременных питомцев, а также щенков и пожилых собак. Всем этим животным жара противопоказана.

Некоторые хвостатые при высоких температурах становятся вялыми, часто дышат и пью много воды. Но бывает и так, что собака никак не показывает, что ей жарко. Кинолог призвал летом быть особенно внимательными к своим питомцам и беречь их от палящего солнца.