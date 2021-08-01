Кинолог объяснил, почему собаки начинают странно себя вести

Если собаки странно себя ведут — кусают свой хвост или трут морду о ковер, часто моргают, — значит нужно обратить внимание на их здоровье. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если собака стала вести себя непривычным образом, не стоит сразу начинать волноваться за ее здоровье. Необходимо внимательно проанализировать ее состояние. Существуют психологические и физиологические причины беспокойного и странного поведения у собак», — рассказал он РИА «Новости».

Эксперт посоветовал убедиться, что питомец здоров физически, а затем проанализировать, какие события предшествовали изменениям в поведении. Если самостоятельно это сделать не получается, нужно обратиться к ветеринару.

Голубев отметил, что собаки могут кусать себя за хвост, если у них что-то болит или завелись насекомые. Постоянное прищуривание или моргание может означать воспаление глаз. Нетипичное агрессивное поведение тоже указывает на боль.

Ученым ранее удалось провести необычное исследование, которое показало, что собаки умеют распознавать правду и ложь.