Кинолог объяснил, почему опасно подкармливать бродячих собак

Собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, спустя время начинают считать эту территорию своей и закрепляются там. Позже стая постепенно растет и начинает охранять «свое» место. Такое естественное для бездомных собак поведение может вылиться в страшную трагедию. Поэтому не нужно подкармливать их не только летом, но и зимой.

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«Это очень неоднозначный вопрос. Оказание помощи слабому, попавшему в беду, — это обязанность любого цивилизованного человека. Но собака, которая живет на улице, не всегда нуждается в нашей помощи», — уверен Голубев.

По его мнению, если хочется помочь бездомным животным, лучше обращаться в приюты. Там волонтеры дают четвероногим еду, ухаживают за ними, гуляют. Благодаря этому собака получает теплое место и крышу над головой. Это будет лучшей помощью бродячим псам, как бы ни было жалко бездомного, отметила «Газета.ru».

В цивилизованном мире не должно быть бездомных собак. Важно помнить: пес — домашнее животное, отметил эксперт.