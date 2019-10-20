  • Кинолог объяснил, почему опасно подкармливать бродячих собак

    20 октября 2019, 10:30

    Алена Макаренко

    Людям не стоит подкармливать бездомных животных. Эта доброта может обернуться происшествием. Так считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщило РИА «Новости».
    Кинолог объяснил, почему опасно подкармливать бродячих собак

    Собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, спустя время начинают считать эту территорию своей и закрепляются там. Позже стая постепенно растет и начинает охранять «свое» место. Такое естественное для бездомных собак поведение может вылиться в страшную трагедию. Поэтому не нужно подкармливать их не только летом, но и зимой.

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    «Это очень неоднозначный вопрос. Оказание помощи слабому, попавшему в беду, — это обязанность любого цивилизованного человека. Но собака, которая живет на улице, не всегда нуждается в нашей помощи», — уверен Голубев.

    По его мнению, если хочется помочь бездомным животным, лучше обращаться в приюты. Там волонтеры дают четвероногим еду, ухаживают за ними, гуляют. Благодаря этому собака получает теплое место и крышу над головой. Это будет лучшей помощью бродячим псам, как бы ни было жалко бездомного, отметила «Газета.ru».

    В цивилизованном мире не должно быть бездомных собак. Важно помнить: пес — домашнее животное, отметил эксперт.