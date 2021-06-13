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    13 июня 2021, 04:34

    Кинолог объяснил, почему летом нельзя брить собаку

    Дарья Бунякова

    Стрижка или бритье собаки летом может привести к ожогам и тепловому удару. Помочь питомцу охладиться в жаркую погоду можно с помощью обработки носа и лап прохладной водой. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

    Кинолог объяснил, почему летом нельзя брить собаку

    «Прежде всего нужно запомнить, что шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар», — процитировало кинолога РИА «Новости».

    По словам Голубева, летом лучше просто почаще вычесывать у питомца подшерсток. Еще можно смачивать прохладной водой нос и лапы собаки. Выходить на прогулку лучше всего рано утром или вечером. В дневное время не стоит ходить по раскаленному асфальту и под палящим солнцем.

    Кинолог отметил, что в жаркую погоду собаки меньше двигаются и расходуют энергии, поэтому их нельзя перекармливать. В миске лучше не оставлять остатки корма, так как он может испортиться. Также важно часто менять воду и брать ее с собой на прогулку.