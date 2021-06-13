Кинолог объяснил, почему летом нельзя брить собаку

Стрижка или бритье собаки летом может привести к ожогам и тепловому удару. Помочь питомцу охладиться в жаркую погоду можно с помощью обработки носа и лап прохладной водой. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Прежде всего нужно запомнить, что шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар», — процитировало кинолога РИА «Новости».

По словам Голубева, летом лучше просто почаще вычесывать у питомца подшерсток. Еще можно смачивать прохладной водой нос и лапы собаки. Выходить на прогулку лучше всего рано утром или вечером. В дневное время не стоит ходить по раскаленному асфальту и под палящим солнцем.

Кинолог отметил, что в жаркую погоду собаки меньше двигаются и расходуют энергии, поэтому их нельзя перекармливать. В миске лучше не оставлять остатки корма, так как он может испортиться. Также важно часто менять воду и брать ее с собой на прогулку.