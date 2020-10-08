Кинолог объяснил, какие породы собак идеально подходят пожилым людям

«Это породы из девятой группы FCI (Международная кинологическая федерация), собаки-компаньоны. Из этой группы пожилым людям подходят практически все породы: пекинесы, мальтийские болонки, папильоны, французские бульдоги, пудели, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, грифоны и так далее», — пояснил специалист.

Он отметил, что нужно с особой внимательностью отнестись к выбору четвероногих друзей в приютах. Дело в том, что недобросовестные работники могут отдать человеку животное, которое окажется абсолютно невменяемым. Может попасться собака, которая будет портить ремонт, всего бояться либо вести себя агрессивно.

Такое животное можно брать только профессионалу, который знает как приручить его. При этом взять беспородного щенка все-таки можно. Лучше в таком случае довериться знакомым людям, которые скажут всю правду о характере собаки, условиях ее содержания и возможных проблемах со здоровьем.