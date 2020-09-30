Кинолог объяснил, как собаки выявляют больных COVID-19

Роспотребнадзор вместе с «Аэрофлотом» и специалистами Центра имени Пирогова начал разрабатывать проект по выявлению COVID-19 с помощью собак. Кинолог и ветеринар Владимир Уражевский рассказал «360», что собаки чувствуют учащенное дыхание и повышенную температуру инфицированного. Животные легко могут определить болезнь, однако гарантию может дать только анализ.

«При COVID-19 у человека учащенное дыхание, повышенная температура. Собака безошибочно определяет [болезнь], но на 100% мы не можем сказать. Собака может выявить группу риска», — отметил Уражевский.

Кинолог подчеркнул, что натренированный пес может определить проблемы со щитовидной железой и даже рак на ранней стадии.

Человек может болеть и другими заболеваниями с симптомами COVID-19, однако пес обязательно обратит внимание на недуг. Животные в период пандемии станут отличными помощниками в аэропортах, где большая скученность людей. Уражевский подчеркнул, что научить собаку определять зараженных коронавирусом можно всего за месяц, однако уверенность в диагнозе может дать только анализ.

Ранее Роспотребнадзор совместно с «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим центром имени Пирогова начали разрабатывать проект по определению COVID-19 с помощью собак. Кинологи авиакомпании уже начали дрессировку.

В августе собаки начали искать зараженных коронавирусом в аэропорту Дубая.