Кинолог объяснил, как поступить при встрече с агрессивными бездомными собаками

Бездомные собаки практически никогда не нападают на человека просто так. Об этом заявил РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Зная возможные причины, можно распознать опасность и избежать агрессивного поведения.

«Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство», — пояснил кинолог.

Наибольшую опасность представляют стаи, особенно с опытом удачных нападений. Уровень агрессии таких животных определяется не голодом, а степенью уверенности в себе. Голубев посоветовал сообщать о таких стаях в органы местного самоуправления и избегать мест, где обитают собаки.

Если собака не проявляет интереса к человеку, она, скорее всего, не опасна. Если она приближается, слега повиливая хвостом, она надеется выпросить еду. Опасность представляет пес, который двигается на человека рыча, при этом его уши плотно прижаты к голове.

«Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте, — посоветовал кинолог.

Не нужно угрожать или пытаться убегать. Главное — сохранять хладнокровие, спокойствие и не проявлять страха. Если нападение произошло, от собаки надо попытаться отбиться подручными средствами. Особенно важно при этом защищать шею.

Голубев посоветовал обязательно обучить этим правилам детей и рекомендовал не отпускать их одних в места, где обитают стаи.

Ранее в Забайкалье семилетнюю девочку растерзала стая бродячих собак. Глава Забайкальского края Александр Осипов после этого попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.