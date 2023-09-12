Общество 12 сентября 2023, 18:56 Кинолог Митин: при встрече с уличными собаками важно не показывать свой страх

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При встрече с бездомными собаками важно демонстрировать безразличие и не показывать свой страх. Об этом сообщил кинолог и зоопсихолог Сергей Митин в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, от уличных собак ни в коем случае нельзя убегать и бросать в них палки и камни, это только раззадорит животных. Человеку можно встать в позу, в которой он будет казаться значительно больше.

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Когда собака увидит, что человек ее не боится, она убежит, отметил кинолог.