Общество

21 декабря 2023, 14:59

Кинолог Малиновский: чипирование поможет не потерять собаку во время запуска новогодних салютов

Читать 360tv в

Некоторые питомцы испытывают страх перед громкими звуками, которыми сопровождаются традиционные запуски новогодних салютов. Из-за стресса собака может сбежать и потеряться. Как не допустить такую ситуацию, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кинолог Александр Малиновский.

Он посоветовал заблаговременно обратиться к ветеринару. При необходимости тот пропишет четвероногому другу успокоительные препараты.

Реклама

По словам эксперта, желательно установить чип. Он позволит идентифицировать заблудившееся животное.

Собаки

Новый год

Реклама

Реклама