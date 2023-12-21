Кинолог Малиновский: чипирование поможет не потерять собаку во время запуска новогодних салютов

Некоторые питомцы испытывают страх перед громкими звуками, которыми сопровождаются традиционные запуски новогодних салютов. Из-за стресса собака может сбежать и потеряться. Как не допустить такую ситуацию, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кинолог Александр Малиновский.