21 декабря 2023, 14:59
Кинолог Малиновский: чипирование поможет не потерять собаку во время запуска новогодних салютов
Некоторые питомцы испытывают страх перед громкими звуками, которыми сопровождаются традиционные запуски новогодних салютов. Из-за стресса собака может сбежать и потеряться. Как не допустить такую ситуацию, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кинолог Александр Малиновский.
Он посоветовал заблаговременно обратиться к ветеринару. При необходимости тот пропишет четвероногому другу успокоительные препараты.
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По словам эксперта, желательно установить чип. Он позволит идентифицировать заблудившееся животное.
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