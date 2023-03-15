Общество 15 марта 2023, 17:55 Кинолог Людмила Рытикова оценила инициативу обязательной регистрации собак

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Российская кинологическая ассоциация и Совет по правам человека предложили ввести обязательную регистрацию всех собак для предотвращения их нападения на людей. Но подобная мера вряд ли будет результативной. Об этом «Ридусу» рассказала кинолог Людмила Рытикова.

По ее словам, инициатива направлена главным образом на домашних псов, у которых есть хозяева. В то время как основную угрозу для людей представляют бродячие животные.

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«Большая часть случаев нападения на людей происходит от бродячих собак. Каким образом будут регистрироваться бродячие собаки, на кого, кто будет нести ответственность за это? Эту проблему регистрация явно не решит», — подчеркнула Людмила Рытикова.

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