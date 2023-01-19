Общество 19 января 2023, 18:51 Кинолог Лидия Лисичкина рассказала, как распознать агрессивно настроенную бездомную собаку Unsplash

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В России в последнее время участились случаи нападения бездомных собак, но их можно предупредить, если вовремя распознать агрессию. Об этом «Газете.ru» рассказала кинолог и зоопсихолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина.

По ее словам, есть ряд признаков в поведении животного, которые свидетельствуют о возможном нападении. Это, в первую очередь, оскал у бездомной собаки. Также агрессию выдает рычание и выпады. Стоит насторожиться, если четвероногий замирает по стойке смирно.

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«Если поднимается шерсть и хвост, а положение ушей и морды настороженное, то животное недружелюбно», — прокомментировала эксперт.

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При этом, как подчеркнул сайт kp.ru, лай и рык совершенно не обязательно говорит, что собака бросится. Возможно, таким образом животное обозначает свое присутствие. Поэтому лай может быть своего рода попыткой «поговорить».

Напомним, на Камчатке на ребенка напала собака во дворе частного дома. Девочка находится в реанимации.