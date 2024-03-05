05 марта 2024, 17:47
Кинолог Карапетьянц посоветовал начать обрабатывать собак от клещей перед прогулками
С наступлением весны просыпаются клещи, укусы которых особенно опасны для домашних питомцев. Владельцам собак стоит начать обрабатывать животных специальными средствами, рассказал кинолог Константин Карапетьянц в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, для собак опасен пироплазмозный клещ. Инфекция поражает внутренние органы питомца, при отсутствии лечения в течение нескольких дней возможен летальный исход. Очень важно обрабатывать животное от клещей перед прогулками специальными каплями и аэрозолями.
Реклама
«Клещей этих много, и, к сожалению, они распространяются не только в лесах», — отметил кинолог.
Собаки
Реклама
Реклама