29 января 2024, 12:57
Кинолог Грэм Холл: не стоит поощрять непослушание собак
Некоторые дрессировщики считают, что собак нужно только хвалить и игнорировать их проступки. Так делать не стоит, нельзя поощрять непослушание собак, рассказал кинолог Грэм Холл сайту Daily Star.
По его словам, любое поведение, которое приносит удовлетворение, будет иметь тенденцию к усилению. Этот закон вывел американский психолог Эдвард Торндайк, более века спустя он все еще применим к вопросам дрессировки собак.
Реклама
Также кинолог отметил, что лучшим хозяином для питомца станет лидер, который всегда держит все под контролем, сообщил «ФедералПресс».
Собаки
Реклама
Реклама