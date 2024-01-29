Общество 29 января 2024, 12:57 Кинолог Грэм Холл: не стоит поощрять непослушание собак

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Некоторые дрессировщики считают, что собак нужно только хвалить и игнорировать их проступки. Так делать не стоит, нельзя поощрять непослушание собак, рассказал кинолог Грэм Холл сайту Daily Star.

По его словам, любое поведение, которое приносит удовлетворение, будет иметь тенденцию к усилению. Этот закон вывел американский психолог Эдвард Торндайк, более века спустя он все еще применим к вопросам дрессировки собак.

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Также кинолог отметил, что лучшим хозяином для питомца станет лидер, который всегда держит все под контролем, сообщил «ФедералПресс».