Общество 02 марта 2023, 17:56 Кинолог Голубев рассказал, сколько нужно денег, чтобы содержать собаку в России

Читать 360tv в

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, сколько нужно денег россиянину, чтобы содержать собаку в условиях роста цен на корма и лекарства.

Как отметил специалист, он не заметил особого повышения цен на расходы за домашними животными.

Реклама

«Сейчас в России увеличивается показатель самообеспеченности кормами, кроме того, наращивается производство отечественных вакцин, возможно это в какой-то мере улучшит ситуацию», — процитировал crimea24tv.ru Голубева.

Кинолог добавил, что содержать собаку в среднем стоит 7-15 тысяч рублей в месяц, причем основная часть затрат приходится на корм.