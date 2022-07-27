Кинолог Голубев рассказал, по каким признакам можно увидеть избалованность собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие признаки указывают на чрезмерную избалованность собаки. Об этом он сообщил сайту РИАМО.

По словам эксперта, невоспитанная собака, не зная границ, может проявлять свое деструктивное поведение.

«Конечно, порой каждому собаководу хочется побаловать своего любимца, где-то позволив шалость, где-то угостив чем-то ранее запрещенным. Но всему должна быть мера. Невоспитанная собака не знает границ, ей может быть сложно из-за этого, она будет нервничать и проявлять деструктивное поведение», — сказал кинолог.

Признаком избалованности является то, что питомец будит своих хозяев для похода на прогулку.

«Такое поведение необходимо сразу пресекать и давать понять псу, что он идет на прогулку только тогда, когда вы обозначаете время. Для собаки не так важно пойти погулять рано утром, как соблюсти стереотип поведения. Режим очень важен для животного», — сказал Голубев.

Об избалованности могут говорить и частые просьбы питомца взять его на руки. Правда, иногда такое поведение может сообщать и о страхе, и грусти. Невыполнение команд может также указывать на чрезмерную избалованность, резюмировал кинолог.