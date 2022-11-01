Кинолог Голубев рассказал о пользе тыквы для собак | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:14 Кинолог Голубев рассказал о пользе тыквы для собак

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Кинолог Владимир Голубев рассказал, что сырая тыква нормализует ЖКТ у собак. Об этом сообщило издание «Профиль».

По данным ИА Nation News, давать этот продукт питомцу можно с четырехмесячного возраста.

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«Главное — следить за реакцией животного, чтобы понять, подходит ли ему этот продукт», — добавил Голубев.

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Он отметил, что тыквенный сок улучшает работу ЖКТ, а твердая консистенция тыквы полезна для зубов собаки.