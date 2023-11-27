Общество 27 ноября 2023, 17:08 Кинолог Голубев рассказал, что собаку можно научить правильно выражать просьбы

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Если внимательно следить за своей собакой, то можно довольно просто научить ее понятно выражать свои просьбы. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он объяснил, что собака выполняет последовательные действия. Например, если она подошла и положила голову на колени хозяину, то зачастую получает ласку. У животного закрепляется причинно-следственная связь.

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«Чтобы научить собаку сообщать вам, что она хочет попить, всякий раз, когда она подходит к миске с водой и касается ее, вы произносите вслух „Пить“ и доливаете воду», — объяснил кинолог.

Он добавил, что если закреплять действия собаки, то научить ее можно почти всем просьбам.

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