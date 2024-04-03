Общество 03 апреля 2024, 11:25 Кинолог Голубев рассказал, что самыми популярными кличками собак в 2023 году стали Оскар и Оливия

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Самой популярной кличкой для собаки в прошлом году стала Оливия. Об этом РИАМО рассказала президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Второе место досталось кличке Оскар, а третье — Жасмин. Эксперт отметил, что Оливия — не самое удобное для произношения прозвище, поэтому его лучше сокращать до более емкого Оли.

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Голубев добавил, что из года в год клички отражают тенденции времени. Например, на пике популярности сериала «Игра престолов» в ходу были имена главных героев — Санса, Джон Сноу, Арья.

«Можно встретить такие клички, как Тиффани, Земфира, Челси, Гермиона, Джульетта, Ромео, Биткоин, Марио, Евро, Риск и Тесла», — подытожил кинолог.

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